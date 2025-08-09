Джеймс Воулз: «Шумахер не был самым искусным гонщиком – это Хэмилтон. Льюис как осьминог за рулем»

Воулз сравнил двух семикратных чемпионов «Ф-1».

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз, работавший с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе », высказался о качествах двух легенд.

«Михаэль не был самым искусным гонщиком в болиде. Я уже говорил, что им был Льюис. Однако [Шумахер] понимал, как извлечь каждую миллисекунду из себя и каждую миллисекунду из команды.

[У Хэмилтона] огромный талант от природы. Когда начинается первая практика, он как осьминог за рулем. Он поменяет каждую настройку на руле, все изучит. Это и делает его невероятным.

Как-то во время симуляции в Бразилии пилотам сказали: «Надо держать седьмую передачу на подъеме на холм». Через два круга Льюис решил, что это кажется неправильным, вернулся к шестой передаче и нашел лишнюю десятую. Вот как Льюис умеет оптимизировать. Он использует данные как стартовую площадку, но ощущения позволяют ему пойти дальше», – сообщил Джеймс в подкасте High Performance.

Воулз отметил и обратную сторону экспериментов Хэмилтона:

«Зачастую он так быстро меняет настройки, что теряешься. Безусловно, для инженеров это трудная ситуация: данные меняются, состояние трассы меняется, уровень сцепления меняется, гонщик меняет все настройки на руле… Ты не понимаешь, где находишься. В итоге мы меняем механический и аэродинамический баланс, и ты думаешь: «Фактически мы начинаем с нуля».

В том числе из-за этого Льюис иногда откатывается назад и зачастую снова оказывается среди лидеров – потому что он нашел знакомые настройки и вновь показывает свою силу. Но он на такое способен, а многие пилоты – нет. Он способен исследовать и принять, что настройки были неправильными на протяжении всей сессии. Однако для него это опыт. Так работает Льюис».

