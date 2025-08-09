ЦСКА 18 матчей не проигрывает в РПЛ – с ноября 2024 года. Это лучшая серия с 2015-го – тогда при Слуцком была 21 игра без поражений
ЦСКА продлил серию без поражений в Мир РПЛ.
В 4-м туре команда Фабио Челестини дома разгромила «Рубин» (5:1).
ЦСКА не проигрывает в чемпионате уже 18 матчей – лучшая серия с 2015 года. Тогда ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого не уступал 21 матч подряд.
Последнее поражение в лиге армейцы потерпели 21 ноября 2024 года – от «Ростова» (1:2).
На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 8 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» – 4 балла.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
