ЦСКА 18 матчей не проигрывает в РПЛ – с ноября 2024 года. Это лучшая серия с 2015-го – тогда при Слуцком была 21 игра без поражений

ЦСКА продлил серию без поражений в Мир РПЛ.

В 4-м туре команда Фабио Челестини дома разгромила «Рубин » (5:1).

ЦСКА не проигрывает в чемпионате уже 18 матчей – лучшая серия с 2015 года. Тогда ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого не уступал 21 матч подряд.

Последнее поражение в лиге армейцы потерпели 21 ноября 2024 года – от «Ростова» (1:2).

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице с 8 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» – 4 балла.