У Батракова первый хет-трик в карьере – «Спартаку». 20-летний хавбек «Локомотива» с 6 голами в 4 матчах лидирует в списке бомбардиров РПЛ

Алексей Батраков сделал хет-трик в матче со «Спартаком».

«Локомотив » обыграл красно-белых в матче 4-го тура Мир РПЛ со счетом 4:2.

20-летний Батраков впервые в карьере забил три мяча за игру.

Полузащитник железнодорожников лидирует в бомбардирской гонке с 6 голами в четырех играх. Алексей на 2 мяча опережает Вадима Ракова («Крылья Советов» и Мирлинда Даку («Рубин»).