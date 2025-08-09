У Батракова первый хет-трик в карьере – «Спартаку». 20-летний хавбек «Локомотива» с 6 голами в 4 матчах лидирует в списке бомбардиров РПЛ
Алексей Батраков сделал хет-трик в матче со «Спартаком».
«Локомотив» обыграл красно-белых в матче 4-го тура Мир РПЛ со счетом 4:2.
20-летний Батраков впервые в карьере забил три мяча за игру.
Полузащитник железнодорожников лидирует в бомбардирской гонке с 6 голами в четырех играх. Алексей на 2 мяча опережает Вадима Ракова («Крылья Советов» и Мирлинда Даку («Рубин»).
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27606 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
