  • «Ахмат» назначил Черчесова, Хачанов в финале, у Станковича 5 матчей на исправление ситуации, «Зенит» отдал Ахметова в аренду, Россия сыграет с Катаром в сентябре и другие новости
28

1. Станислав Черчесов возглавил «Ахмат». Контракт экс-тренера сборной России – на 3 года.

2. «Спартак» оценит работу Деяна Станковича в сентябре, тренеру дали 5 матчей на исправление ситуации в РПЛ. Серб готов отказаться от полной неустойки при увольнении, пишет журналист Максим Алланазаров. Впрочем, по информации Ивана Карпова, дедлайна Станковичу в «Спартаке» не ставили и о кадровых перестановках не думают.

3. «Зенит» отдал Ахметова «Крыльям Советов» в аренду. У Ильзата 7 игр в РПЛ за полтора года.

4. По факту гибели комментатора Александра Гришина не будут возбуждать уголовное дело. Кроме того, жена Гришина опровергла информацию о том, что он был в состоянии алкогольного опьянения. 

5. Футбольная сборная России сыграет с Катаром в Эр-Райяне 7 сентября.

6. «ПСЖ» сообщил Матвею Сафонову, что он не будет основным вратарем. Клуб может отдать россиянина в аренду или продать.

7. Матвей Кисляк интересен «Галатасараю». Ранее запрос по хавбеку ЦСКА делал «Фенербахче», сообщает Fotomaç.

8. Украинская ассоциация футбола призвала ФИФА, УЕФА и АФК не допустить матча Иордании с Россией в Москве.

9. Конфликт Марка-Андре тер Стегена и «Барселоны» продолжается: пишут, что Ханси Флик лишит вратаря капитанства по указанию руководства клуба, а сам немец  решил общаться с «Барсой» только через агента и по-прежнему не намерен подписывать заключение о травме. 

Профсоюз испанских футболистов поддержал голкипера, вратаря заверили, что клуб не имеет права наказывать его. 

10. Министерство внутренней безопасности США запостило болид с номером мексиканца О’Уорда на фоне тюрьмы.

11. «Барселоне» разрешат сыграть с «Валенсией» на «Камп Ноу» при 27000 зрителей после проверок. Городской совет одобрил разделение на 3 этапа 1-й фазы работ на стадионе.

12. Елене Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС, утверждает «Mash на спорте».

13. Дональд Трамп пообещал «строгие тесты», чтобы исключить допуск трансгендеров к женским соревнованиям Олимпиады-2028.

14. Карен Хачанов вышел в финал «Мастерса» в Торонто, обыграв Александра Зверева (6:3, 4:6, 7:6). В финале россиянин встретится с Беном Шелтоном, который победил Тэйлора Фрица (6:4, 6:3).

15. «Интер Майами» обыграл «Пумас» (3:1) без Лионеля Месси и вышел в плей-офф Кубка лиг. «Атланта» переиграла «Атлас» (4:1), Алексей Миранчук забил.

16. Все три медийных клуба, как и год назад, прошли во 2-й раунд Фонбет Кубка России: «Амкал» с блогерами и артистами в составе одолел «Квант» (3:1), «БроукБойз» обыграли «Орел» (3:2), а 2Drots прошли владимирское «Торпедо» (1:0).

Цитаты дня.

Комментатор «Матч ТВ» Крестинин о том, что назвал штаб Семака «нашим тренерским штабом» в матче с ЦСКА: «Недопустимая оговорка. Я из Петербурга, поэтому ассоциирую «Зенит» как клуб из родного города»

Мостовой о лимите: «В СССР не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Кто мешает россиянам быть лучшими в команде? Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть»

Евгения Медведева: «Я очень долго ждала и искала любовь. Сейчас – именно то, чего я ждала много лет»

Быстров о детском футболе: «Вместо покупки иностранцев по 30 млн лучше бы манежи построили, через 5 лет выросли бы сильные пацаны. Хоккейные дворцы у нас почему-то по всей стране»

Борис Ротенберг-младший: «Мой брат живет хоккеем 24/7, я – футболом. Нужно поднимать спорт на первое место. Наши спортсмены будут победителями, потому что российский дух не сломать»

Елена Вяльбе: «Советское образование было сильнейшим в мире. Сейчас у учителей нет времени на объяснения – сплошные отчеты заполняют»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?12967 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
