«Барселона» объявила об уходе Иньиго. Защитник переходит в «Аль-Наср»

Иньиго Мартинес покинул «Барселону».

Каталонский клуб объявил об уходе 34-летнего защитника. Он провел в «блаугране» два сезона и принял участие в 71 матче во всех турнирах.

Сообщалось , что испанец присоединится к «Аль-Насру » из Саудовской Аравии.

Подробную статистику Мартинеса можно найти здесь .