«Барселона» объявила об уходе Иньиго. Защитник переходит в «Аль-Наср»
Иньиго Мартинес покинул «Барселону».
Каталонский клуб объявил об уходе 34-летнего защитника. Он провел в «блаугране» два сезона и принял участие в 71 матче во всех турнирах.
Сообщалось, что испанец присоединится к «Аль-Насру» из Саудовской Аравии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Барселоны»
