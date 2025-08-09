«Ливерпуль» продал Нуньеса «Аль-Хилалю» за 65 млн евро с учетом бонусов

Дарвин Нуньес перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Хилаль».

Саудовский клуб объявил о трансфере 26-летнего нападающего. Стороны заключили контракт до 2028 года.

Ранее сообщалось , что англичане получат за уругвайского игрока 65 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

Фото: alhilal.com