«Ливерпуль» продал Нуньеса «Аль-Хилалю» за 65 млн евро с учетом бонусов
Дарвин Нуньес перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Хилаль».
Саудовский клуб объявил о трансфере 26-летнего нападающего. Стороны заключили контракт до 2028 года.
Ранее сообщалось, что англичане получат за уругвайского игрока 65 миллионов евро с учетом бонусов.
В прошлом сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Фото: alhilal.com
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Аль-Хилаля»
