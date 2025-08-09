Батраков трижды забил головой в сезоне РПЛ – «Краснодару» и дважды «Спартаку». Рост хавбека «Локо» – 171 см
Алексей Батраков забил три гола головой в этом сезоне Мир РПЛ.
Полузащитник «Локомотива» сделал хет-трик в матче 4-го-тура чемпионата России со «Спартаком» (4:2). Из трех мячей два были забиты головой.
Таким же образом Батраков ранее забивал и «Краснодару» во 2-м туре (2:1). Примечательно, что рост Алексея составляет 171 см.
Суммарно на счету Батракова 6 голов в текущем чемпионате. Он лидирует в гонке бомбардиров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
