Станкович о возможной отставке из «Спартака»: «У меня не было разговора с руководством на этот счет. Я люблю критику, но вам должно быть стыдно, что вы пишете ложь»

Деян Станкович прокомментировал слухи о возможной отставке.

Сегодня «Спартак» под руководством сербского специалиста уступил «Локомотиву» со счетом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ.

– Дальше у вас «Зенит» и «Рубин». В СМИ пишут, что у вас есть несколько матчей на исправление ситуации. Когда болельщикам ждать хороших результатов?

– Действительно, у нас непростой график. Нет ничего невозможного. Посмотрим. Слухи? Мне нет никакого дела. Есть два вида тренера: тот, кого уволили, и тот, кто будет уволен. Есть и третий вид: те, кто может уйти сам. Поэтому подумайте сами, к какому виду я отношусь.

У меня не было разговора с руководством на этот счет. Вам должно быть стыдно, что вы пишете ложь. Я люблю критику, но вам должно быть стыдно, – сказал главный тренер «Спартака».

