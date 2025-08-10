Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
Хавбек «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук забил 7-й гол в текущем сезоне.
Сегодня россиянин отличился на 87-й минуте матча МЛС с «Монреаль Импэкт» (1:1).
В последних 7 играх, включая Кубок лиг, Миранчук забил 5 мячей. Всего в 28 матчах сезона на его счету 7 голов и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
