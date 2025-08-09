«Локомотив» будет лидером РПЛ после 4-го тура. Команда Галактионова набрала 12 очков из 12
«Локомотив» останется лидером Мир РПЛ после 4-го тура.
Сегодня команда Михаила Галактионова победила «Спартак» со счетом 4:2 в 4-м туре чемпионата России. Железнодорожники показали стопроцентный результат на старте сезона – 12 очков из 12 возможных.
Ни одна команда не сможет догнать «Локомотив» в турнирной таблице до следующего тура.
В 5-м туре Мир РПЛ московский клуб встретится с «Балтикой».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27606 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости