«Локомотив» будет лидером РПЛ после 4-го тура. Команда Галактионова набрала 12 очков из 12

«Локомотив» останется лидером Мир РПЛ после 4-го тура.

Сегодня команда Михаила Галактионова победила «Спартак » со счетом 4:2 в 4-м туре чемпионата России. Железнодорожники показали стопроцентный результат на старте сезона – 12 очков из 12 возможных.

Ни одна команда не сможет догнать «Локомотив » в турнирной таблице до следующего тура.

В 5-м туре Мир РПЛ московский клуб встретится с «Балтикой».