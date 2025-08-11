МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромлен «Орландо», гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего»

В МЛС прошли очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед » сыграл вничью с «Монреаль Импэкт » (1:1) благодаря голу Алексея Миранчука на 87-й минуте, «Канзас Сити» уступил дома «Сан-Диего » (0:2), вингер хозяев Магомед-Шапи Сулейманов был заменен на 64-й минуте.

В ночь на понедельник «Интер Майами » без травмированного Лионеля Месси крупно проиграл на выезде «Орландо Сити » (1:4).

МЛС

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС