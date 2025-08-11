Матч окончен
МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромлен «Орландо», гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего»
В МЛС прошли очередные матчи.
В ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» сыграл вничью с «Монреаль Импэкт» (1:1) благодаря голу Алексея Миранчука на 87-й минуте, «Канзас Сити» уступил дома «Сан-Диего» (0:2), вингер хозяев Магомед-Шапи Сулейманов был заменен на 64-й минуте.
В ночь на понедельник «Интер Майами» без травмированного Лионеля Месси крупно проиграл на выезде «Орландо Сити» (1:4).
МЛС
Регулярный чемпионат
11 августа 00:00, Inter&Co Stadium
Завершен
4 - 1
9 августа 23:30, Stade Saputo
Завершен
1 - 1
10 августа 00:45, Чилдренс Мерси Парк
Завершен
0 - 2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
