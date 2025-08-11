  • Спортс
  МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромлен «Орландо», гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего»
12

МЛС. «Интер Майами» без Месси разгромлен «Орландо», гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего»

В МЛС прошли очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» сыграл вничью с «Монреаль Импэкт» (1:1) благодаря голу Алексея Миранчука на 87-й минуте, «Канзас Сити» уступил дома «Сан-Диего» (0:2), вингер хозяев Магомед-Шапи Сулейманов был заменен на 64-й минуте.

В ночь на понедельник «Интер Майами» без травмированного Лионеля Месси крупно проиграл на выезде «Орландо Сити» (1:4).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
11 августа 00:00, Inter&Co Stadium
Орландо Сити
Завершен
4 - 1
Интер Майами
Матч окончен
Пашалич   Тоурхалльссон
90’
Ангуло   Tyrese Leandro Spicer
90’
  Пашалич
88’
84’
Брайт   Редондо
Атуэста   Смит
84’
Муриэль   Ramiro Enrique Paz
83’
79’
Фрэй   Кремаски
79’
Альенде   Родригес
64’
Сеговия   Пико
64’
Фалькон   Лухан
  Охеда
58’
  Муриэль
50’
2тайм
Перерыв
45’
Аллен
Янссон
40’
Араухо
38’
34’
Фалькон
Фриман
26’
5’
  Брайт
  Муриэль
2’
Орландо Сити
Гальесе, Брекало, Янссон, Шлегель, Фриман, Ангуло, Араухо, Атуэста, Пашалич, Охеда, Муриэль
Запасные: Gustavo Andrés Caraballo Delgado, Nicolás Santiago Rodríguez Calderón, Смит, Тоурхалльссон, Ramiro Enrique Paz, Tyrese Leandro Spicer, Otero, Colin Guske, Zakaria Taifi
1тайм
Интер Майами:
Устари, Альба, Аллен, Фалькон, Фрэй, Брайт, Бускетс, Сеговия, Де Поль, Альенде, Суарес
Запасные: Авилес, Пико, Руис, Родригес, Риос, Лухан, Вейгандт, Кремаски, Редондо
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
9 августа 23:30, Stade Saputo
Монреаль Импэкт
Завершен
1 - 1
Атланта Юнайтед
Матч окончен
Кларк   Opoku
90’
+2’
87’
  Миранчук
83’
Эрнандес   Альсате
Dawid Bugaj   Пирс
83’
Sealy   Эскобар
83’
79’
Уильямс
75’
Леннон   Бреннан
75’
Грегерсен   Уильямс
66’
Михай   Беррокаль
Hennadii Synchuk   Yuri Aleksandr Guboglo
62’
Овусу
59’
58’
Эрнандес
Álvarez Amador   Дьюк
46’
46’
Муюмба   Reilly
2тайм
Перерыв
44’
Леннон
  Sealy
40’
Моралес
10’
Монреаль Импэкт
Жилье, Petrasso, Álvarez Amador, Моралес, Dawid Bugaj, Крэйг, Loturi, Кларк, Hennadii Synchuk, Sealy, Овусу
Запасные: Бреза, Сируаз, Sealy, Sunusi, Álvarez Amador, Hennadii Synchuk, Dawid Bugaj, Jules-Anthony Vilsaint, Кларк
1тайм
Атланта Юнайтед:
Гьюзан, Леннон, Михай, Грегерсен, Эрнандес, Муюмба, Слиш, Лобжанидзе, Миранчук, Альмирон, Латте-Лат
Запасные: Тогаси, Грегерсен, Афонсо, Леннон, Эрнандес, Муюмба, Хибберт, Nykolas Sessock, Михай
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
10 августа 00:45, Чилдренс Мерси Парк
Спортинг Канзас Сити
Завершен
0 - 2
Сан-Диего
Матч окончен
90’
+2’
Дрейер   Анхель
Бассонг   Африфа
86’
Шелтон   Монтес
86’
70’
  Дрейер
Ману Гарсия
65’
Муньос   Тойе
64’
Сулейманов   Ману Гарсия
64’
64’
Маквей   Pilcher
63’
Лосано   Майтен
63’
Годой   Боатенг
Нденбе   Jacob Bartlett
50’
46’
Васкес   Де Ла Торре
2тайм
Перерыв
23’
  Лосано
Спортинг Канзас Сити
Пулскамп, Нденбе, Фолодер, Miller, Шелтон, Муньос, Бассонг, Davis, Шаллои, Сулейманов, Йовелич
Запасные: Броди, Радоя, Jacob Bartlett, Schewe, Монтес, Ману Гарсия, Родригес, Африфа, Тойе
1тайм
Сан-Диего:
Дос Сантос, Luca Bombino, Manu Duah, Маквей, Aiden Joshua Harangi, Васкес, Тверсков, Годой, Валакари, Лосано, Дрейер
Запасные: Duran Michael Ferree, Pedro José Soma, Бэрд, Майтен, Pilcher, Де Ла Торре, Боатенг, Анхель, Негри
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
