Кубок Овечкина. Команда Овечкина победила команду Дацюка в матче звезд – 11:7. Шестилетний сын Александра забросил 4 шайбы

Команды Александра Овечкина и Павла Дацюка сыграли в матче звезд на Ovi Cup.

Международный Кубок Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских академий России, Беларуси и Казахстана проходит в Мытищах.

Кубок Овечкина

Матч звезд

Команда Овечкина – Команда Дацюка – 11:7 (4:3, 7:4)

Игра завершилась со счетом 11:7. В составе победителей четыре шайбы забросил шестилетний Сергей Овечкин – старший сын Александра Овечкина. Матвей Мичков сделал дубль, по одной шайбе забросили сам Овечкин, Алексей Морозов, Кирилл Капризов и Евгений Плющенко.

Блогер Андрей Репин, изначально выступавший за команду Дацюка, забил в свои ворота, после чего снял джерси, под которым оказался свитер команды соперника с фамилией Овечкин.

В команде Дацюка Евгений Малкин сделал хет‑трик, Дмитрий Воронков и Валерий Каменский отличились по два раза.

В составе команды Овечкина выступили Роман Ротенберг, Кирилл Капризов , Дмитрий Орлов , Матвей Мичков , Вячеслав Фетисов , Сергей Коньков, Алексей Морозов, Андрей Николишин, Виталий Прохоров и Евгений Конобрий, а также экс-футболисты Андрей Аршавин и Дмитрий Сычев, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, актер Денис Никифоров и хоккейный блогер Ярослав Кузьмичев (Yarkuzya).

В составе команды Дацюка были заявлены Евгений Малкин , Илья Ковальчук, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Кирилл Марченко, Егор Замула, Дмитрий Воронков, Дмитрий Симашев, Александр Романов, Валерий Каменский, Александр Гуськов и Никита Филатов, экс-футболист Александр Мостовой, спортивный функционер Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Андрей Репин (Repa) и Дмитрий Козлов (Deemy).