«Локомотив» выиграл все 4 матча на старте РПЛ – такого не было с чемпионского сезона-2017/18

«Локомотив» не теряет очки на старте сезона РПЛ.

Сегодня команда Михаила Галактионова обыграла «Спартак » со счетом 4:2 в 4-м туре чемпионата России.

Ранее железнодорожники победили «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2).

В данный момент «Локомотив » лидирует в турнирной таблице с 12 очками. В следующем туре команда встретится с «Балтикой».

В последний раз клуб начинал чемпионат с четырех побед в сезоне-2017/18, завершившемся завоеванием титула.