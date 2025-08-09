«Локомотив» выиграл все 4 матча на старте РПЛ – такого не было с чемпионского сезона-2017/18
«Локомотив» не теряет очки на старте сезона РПЛ.
Сегодня команда Михаила Галактионова обыграла «Спартак» со счетом 4:2 в 4-м туре чемпионата России.
Ранее железнодорожники победили «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2).
В данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 12 очками. В следующем туре команда встретится с «Балтикой».
В последний раз клуб начинал чемпионат с четырех побед в сезоне-2017/18, завершившемся завоеванием титула.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
