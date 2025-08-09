  • Спортс
  • Владимир Путин поздравил с Днем физкультурника: «С древности на Руси проходили массовые состязательные игры. Отрадно, что эти традиции продолжаются и приумножаются»
Владимир Путин поздравил с Днем физкультурника: «С древности на Руси проходили массовые состязательные игры. Отрадно, что эти традиции продолжаются и приумножаются»

Владимир Путин поздравил сограждан с Днем физкультурника.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Этот праздник уже давно стал общенародным и широко отмечается по всей стране. Он объединяет и профессиональных спортсменов, и многочисленных приверженцев физической активности и здорового образа жизни – людей разных поколений и рода занятий.

Высокая значимость физической культуры и спорта определена в нашем обществе как одна из неотъемлемых духовно-нравственных ценностей. С глубокой древности на Руси проходили массовые состязательные игры, ледовые баталии и соревнования единоборцев, где участники мерились силой и удалью, ловкостью и стойкостью.

Отрадно, что эти замечательные традиции продолжаются и приумножаются. Наши атлеты, отстаивая честь страны на международной арене, своими выдающимися достижениями подтверждают статус России как одной из ведущих спортивных держав мира.

Важно и дальше уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры, проводить работу по организации физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, направленных на развитие детского, юношеского, семейного спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения.

И конечно, необходимо совершенствовать систему поддержки и эффективного восстановления участников и ветеранов специальной военной операции.

Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего. Еще раз с праздником!» – говорится в поздравительной телеграмме президента России Владимира Путина.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Администрация Президента России
logoВладимир Путин
