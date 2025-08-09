  • Спортс
Ширко о «Зените»: «Все завязано на легионерах, они разъедутся – и что останется в памяти, кроме трофеев? На кого мальчишкам равняться, кем гордиться?»

Александр Ширко упрекнул «Зенит» в переизбытке легионеров.

– В 2022-м вы дважды играли с легендами «Зенита». Это было ярко.

– На «Петровском» случился аншлаг – если учитывать, что вместимость арены ограничили до 10 тысяч зрителей. А на ответный матч в Москве пришло в четыре раза больше. Поддержка была фантастическая!

– В московском матче вы стали автором победного гола.

– Мелешин с правого фланга навесил в штрафную, а я опередил защитника и в касание пробил мимо Малафеева в ближний угол. В Питере мы уступили 0:2, а тут взяли реванш – 2:1.

Но главное в таких матчах – не счет, а возможность порадовать болельщиков. Приятно, что люди помнят наше поколение, скучают по тому футболу, ностальгируют...

– Я их прекрасно понимаю.

– И тут возникает вопрос: а на кого через много лет придут смотреть в Петербурге? Когда в ветеранских матчах уже не будут выходить на поле Аршавин, Кержаков, Денисов, Радимов, Быстров, Малафеев. За ними-то пустота!

В последние годы команда строится вокруг латиноамериканцев. Конечно, они сильнее наших, дороже, способны сразу дать результат.

Но где свои воспитанники? Почему в «Зените» их в упор не замечают? Вот это точно не добавляет клубу любви за пределами Питера.

– В «Спартаке» тоже давно нет своего Титова, Тихонова, Хлестова...

– Согласен. Легионеров и у нас хватает. Но воспитанники академии нет-нет да и пробиваются в основу – Максименко, Литвинов, на подходе Зорин.

О нынешнем «Зените» этого не скажешь. Там все завязано на легионерах. Но рано или поздно они разъедутся – и что останется в памяти, кроме трофеев?

На кого питерским мальчишкам равняться, кем гордиться? Писать историю клуба должны не только иностранцы. Жаль, что в Петербурге пошли по другому пути, – сказал бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
