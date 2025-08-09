Черчесов выиграл первый матч после возвращения в РПЛ – против «Зенита». Это была его первая встреча с Семаком

Станислав Черчесов одержал победу в 1-м матче после возвращения в РПЛ.

Сегодня «Ахмат » под руководством 61-летнего специалиста обыграл «Зенит » со счетом 1:0 в 4-м туре Мир РПЛ .

Это был первый матч Черчесова в рамках Премьер-лиги с 2015 года. После ухода из «Динамо» он не работал на клубном уровне в России.

Кроме того, Черчесов впервые в качестве тренера противостоял команде, которой руководит Сергей Семак.