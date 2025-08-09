«МЮ» за 76,5+8,5 млн евро купил Шешко у «Лейпцига»
Беньямин Шешко стал игроком «Манчестер Юнайтед».
22-летний нападающий подписал контракт с манкунианцами до 2030 года.
Сообщалось, что сумма сделки с «РБ Лейпциг» составляет 76,5 млн евро, еще 8,5 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
Ранее немецкий клуб также принял предложение «Ньюкасла» на сумму 82,5+2,5 млн евро, но сам игрок предпочел присоединиться к команде из Манчестера.
В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Подробную статистику словенца можно найти здесь.
Фото: x.com/ManUtd
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27506 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости