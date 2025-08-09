«МЮ» за 76,5+8,5 млн евро купил Шешко у «Лейпцига»

Беньямин Шешко стал игроком «Манчестер Юнайтед».

22-летний нападающий подписал контракт с манкунианцами до 2030 года.

Сообщалось , что сумма сделки с «РБ Лейпциг » составляет 76,5 млн евро, еще 8,5 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Ранее немецкий клуб также принял предложение «Ньюкасла » на сумму 82,5+2,5 млн евро, но сам игрок предпочел присоединиться к команде из Манчестера .

В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Подробную статистику словенца можно найти здесь .

Фото: x.com/ManUtd