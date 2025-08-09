Педри про 4 победы над «Реалом» в сезоне: «Источник гордости. «Барса» играла в футбол, получала удовольствие. Фанатам нравится дразнить болельщиков «Мадрида»!»
Педри рассказал о победах над «Реалом» в прошлом сезоне.
– В прошлом сезоне вы выиграли все четыре класико против «Реала». Приятно?
– Если мне нужно назвать одно воспоминание, то это гол, который я забил в финале Кубка Испании. Это особенный момент, поскольку моя семья была на трибунах.
После периода, когда нам было трудно обыграть «Реал», одержать четыре победы подряд, – это настоящий источник гордости.
Мы добились этого, играя в футбол, который нравится людям, получая удовольствие на поле. Класико имеют огромное значение, особенно для болельщиков.
Фанаты обожают, когда мы выигрываем у «Реала», и мы знаем, что им нравится дразнить болельщиков «Мадрида» на следующий день! – сказал полузащитник «Барселоны» Педри.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Équipe
