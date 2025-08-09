Александр Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем. Но я занялся футболом»

Александр Мостовой заявил, что мог бы играть в НХЛ.

Бывший футболист «Спартака» принимает участие в хоккейном гала‑матче на «Кубке Овечкина», который проходит в Мытищах.

– А ведь вы, Александр, могли бы в НХЛ играть, если бы в свое время занялись не футболом, а хоккеем?

– Это было бы лет 45 назад. Если бы я активно занимался хоккеем, то мог бы уехать в НХЛ вместе с нашими игроками первой волны. Готов об этом помечтать. Но я занялся футболом.

– Приятно оказаться в такой компании, сыграть вместе с Овечкиным, Дацюком и другими легендами?

– Сейчас посмотрим на них на льду! Ну да ладно, что мы – в первый раз играем, что ли? Мы постоянно проводим матчи друг с другом. Просто у нас уже другое поколение, – сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой .

