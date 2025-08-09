  • Спортс
  • Чемпионат России-2025. Тангара, Кочанова, Полина Ткалич одержали победы, Иванов и Никитин – с рекордами России, экс-лыжник Шаров – 4-й, другие результаты
60

Тангара, Кочанова, Иванов, Никитин и Ткалич победили на ЧР по легкой атлетике.

9 августа в Казани прошел третий день соревнований.

ПСБ Чемпионат России

Казань

Женщины

400 м

1. Полина Ткалич – 50,52

2. Екатерина Живаева (Беларусь) – 51,53

3. Анна Садовничева – 51,65

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 54,93

2. Кристина Вершинина – 56,48

3. Екатерина Беланович (Беларусь) – 56,76

10 000 м

1. Мария Ермакова – 32.24,44

2. Альбина Гадельшина – 33.10,15

3. Любовь Дубровская – 33.27,44

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,94

2. Дарья Ермолова – 1,89

3. Елизавета Валуева (Беларусь) – 1,89

Семиборье

1. Валерия Москвитина – 6270

2. Елизавета Слободянюк – 5937

3. Юлия Сохацкая – 5873

Мужчины

400 м

1. Максим Федяев – 45,84

2. Данил Вешняков – 45,89

3. Александр Масютенко – 46,24

400 м с/б

1. Федор Иванов – 47,94 (рекорд России)

2. Владимир Лысенко – 48,64

3. Данил Ефимов – 49,42

10 000 м

1. Владимир Никитин – 27.48,30

2. Евгений Рыбаков – 28.28,01

3. Анатолий Рыбаков – 28.29,31

4. Сергей Шаров – 28.54,35

Прыжки с шестом

1. Михаил Шмыков – 5,72

2. Ранэль Шафиков – 5,67

3. Георгий Горохов – 5,60

Диск

1. Алексей Худяков – 62,83

2. Владислав Пучко (Беларусь) – 59,77

3. Александр Лесной – 57,68

Тройной прыжок

1. Илья Телькунов – 16,72

2. Дмитрий Чижиков – 16,63

3. Виталий Павлов – 16,51

Копье

1. Борис Бездольный – 82,92

2. Николай Орлов – 82,59

3. Дмитрий Тарабин – 80,52

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
