Чемпионат России-2025. Тангара, Кочанова, Полина Ткалич одержали победы, Иванов и Никитин – с рекордами России, экс-лыжник Шаров – 4-й, другие результаты
9 августа в Казани прошел третий день соревнований.
Казань
Женщины
400 м
1. Полина Ткалич – 50,52
2. Екатерина Живаева (Беларусь) – 51,53
3. Анна Садовничева – 51,65
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 54,93
2. Кристина Вершинина – 56,48
3. Екатерина Беланович (Беларусь) – 56,76
10 000 м
1. Мария Ермакова – 32.24,44
2. Альбина Гадельшина – 33.10,15
3. Любовь Дубровская – 33.27,44
Прыжки в высоту
1. Мария Кочанова – 1,94
2. Дарья Ермолова – 1,89
3. Елизавета Валуева (Беларусь) – 1,89
Семиборье
1. Валерия Москвитина – 6270
2. Елизавета Слободянюк – 5937
3. Юлия Сохацкая – 5873
Мужчины
400 м
1. Максим Федяев – 45,84
2. Данил Вешняков – 45,89
3. Александр Масютенко – 46,24
400 м с/б
1. Федор Иванов – 47,94 (рекорд России)
2. Владимир Лысенко – 48,64
3. Данил Ефимов – 49,42
10 000 м
1. Владимир Никитин – 27.48,30
2. Евгений Рыбаков – 28.28,01
3. Анатолий Рыбаков – 28.29,31
4. Сергей Шаров – 28.54,35
Прыжки с шестом
1. Михаил Шмыков – 5,72
2. Ранэль Шафиков – 5,67
3. Георгий Горохов – 5,60
Диск
1. Алексей Худяков – 62,83
2. Владислав Пучко (Беларусь) – 59,77
3. Александр Лесной – 57,68
Тройной прыжок
1. Илья Телькунов – 16,72
2. Дмитрий Чижиков – 16,63
3. Виталий Павлов – 16,51
Копье
1. Борис Бездольный – 82,92
2. Николай Орлов – 82,59
3. Дмитрий Тарабин – 80,52