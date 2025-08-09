Чемпионат России-2025. Тангара, Кочанова, Полина Ткалич одержали победы, Иванов и Никитин – с рекордами России, экс-лыжник Шаров – 4-й, другие результаты

Тангара, Кочанова, Иванов, Никитин и Ткалич победили на ЧР по легкой атлетике.

9 августа в Казани прошел третий день соревнований. ПСБ Чемпионат России Казань Женщины 400 м 1. Полина Ткалич – 50,52 2. Екатерина Живаева (Беларусь) – 51,53 3. Анна Садовничева – 51,65 400 м с/б 1. Эмилия Тангара – 54,93 2. Кристина Вершинина – 56,48 3. Екатерина Беланович (Беларусь) – 56,76 10 000 м 1. Мария Ермакова – 32.24,44 2. Альбина Гадельшина – 33.10,15 3. Любовь Дубровская – 33.27,44 Прыжки в высоту 1. Мария Кочанова – 1,94 2. Дарья Ермолова – 1,89 3. Елизавета Валуева (Беларусь) – 1,89 Семиборье 1. Валерия Москвитина – 6270 2. Елизавета Слободянюк – 5937 3. Юлия Сохацкая – 5873 Мужчины 400 м 1. Максим Федяев – 45,84 2. Данил Вешняков – 45,89 3. Александр Масютенко – 46,24 400 м с/б 1. Федор Иванов – 47,94 (рекорд России) 2. Владимир Лысенко – 48,64 3. Данил Ефимов – 49,42 10 000 м 1. Владимир Никитин – 27.48,30 2. Евгений Рыбаков – 28.28,01 3. Анатолий Рыбаков – 28.29,31 4. Сергей Шаров – 28.54,35 Прыжки с шестом 1. Михаил Шмыков – 5,72 2. Ранэль Шафиков – 5,67 3. Георгий Горохов – 5,60 Диск 1. Алексей Худяков – 62,83 2. Владислав Пучко (Беларусь) – 59,77 3. Александр Лесной – 57,68 Тройной прыжок 1. Илья Телькунов – 16,72 2. Дмитрий Чижиков – 16,63 3. Виталий Павлов – 16,51 Копье 1. Борис Бездольный – 82,92 2. Николай Орлов – 82,59 3. Дмитрий Тарабин – 80,52