У ЦСКА 4 победы и 2 ничьих при Челестини
ЦСКА не проиграл ни в одном из шести матчей под руководством Фабио Челестини.
Сегодня армейцы крупно обыграли «Рубин» (5:1) в 4-м туре Мир РПЛ.
Ранее в чемпионате они обыграли «Ахмат» (2:1), сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0) и «Зенитом» (1:1), в FONBET Кубке России – победили «Локомотив» (2:1), в игре за OLIMPBET Суперкубок России – одолели «Краснодар» (1:0).
Следующий матч – с «Акроном» в Кубке России 12 августа.
