У ЦСКА 4 победы и 2 ничьих при Челестини

ЦСКА не проиграл ни в одном из шести матчей под руководством Фабио Челестини.

Сегодня армейцы крупно обыграли «Рубин » (5:1) в 4-м туре Мир РПЛ . Ранее в чемпионате они обыграли «Ахмат» (2:1), сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0) и «Зенитом» (1:1), в FONBET Кубке России – победили «Локомотив» (2:1), в игре за OLIMPBET Суперкубок России – одолели «Краснодар» (1:0). Следующий матч – с «Акроном» в Кубке России 12 августа.