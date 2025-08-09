У Батракова 7 голов в 4 последних матчах после хет-трика «Спартаку». 1-й гол в дерби – после того, как Максименко неудачно отбил мяч кулаками
Алексей Батраков забил в четвертом матче подряд.
Полузащитник «Локомотива» открыл счет в игре со «Спартаком» в 4-м туре Мир РПЛ (4:2, второй тайм). Голкипер Александр Максименко кулаками отразил удар Дмитрия Баринова со штрафного таким образом, что мяч отскочил в сторону Батракова, и Алексей удачно сыграл на добивании. На 79-й игрок железнодорожников забил снова, на 86-й – в третий раз.
Это пятый, шестой и седьмой мячи 20-летнего футболиста в четырех последних матчах.
Ранее он сделал дубль в игре с «Краснодаром» (2:1) и забил по одному голу в ворота ЦСКА (1:2) и «Пари НН» (3:2).
