Чемпионат России по регби. «Красный Яр» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Локомотив» против «Енисея-СТМ» и другие матчи
9 и 10 августа проходят матчи 9-го тура PARI чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
9-й тур
9 августа
Слава – ВВА-Подмосковье – 27:17 (14:7)
Слава: попытки – Калинин, Абрамов, Грачев, реализации – Годлюк (3), штрафные – Годлюк (2).
ВВА-Подмосковье: попытки – Панарин, Крылаткин, реализации – Кулешов (2), штрафные – Кулешов.
Запись трансляции – здеcь.
10 августа
Красный Яр – Стрела-Ак Барс – 12.00
Локомотив – Енисей-СТМ – 14.00
Динамо – Металлург – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Прямые трансляции регби на Спортсе’‘
