  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Чемпионат России по регби. «Красный Яр» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Локомотив» против «Енисея-СТМ» и другие матчи
Видео
7

Чемпионат России по регби. «Красный Яр» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Локомотив» против «Енисея-СТМ» и другие матчи

9 и 10 августа проходят матчи 9-го тура PARI чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

9-й тур

9 августа

Слава – ВВА-Подмосковье – 27:17 (14:7)

Слава: попытки – Калинин, Абрамов, Грачев, реализации – Годлюк (3), штрафные – Годлюк (2).

ВВА-Подмосковье: попытки – Панарин, Крылаткин, реализации – Кулешов (2), штрафные – Кулешов.

Запись трансляции – здеcь.

10 августа

Красный Яр – Стрела-Ак Барс – 12.00

Локомотив – Енисей-СТМ – 14.00

Динамо – Металлург – 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoДинамо
logoЕнисей-СТМ
logoСлава
результаты
logoМеталлург Новокузнецк
logoЧемпионат России по регби
logoЛокомотив
logoСтрела-Ак Барс
logoКрасный Яр
logoВВА-Подмосковье
видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
21вчера, 13:04
Календарь чемпионата России по регби-2025
66 августа, 09:01
Чемпионат России по регби. «Енисей-СТМ» обыграл «Динамо» – 33:32, «Слава» уступила «Красному Яру», другие результаты
483 августа, 15:57Видео
Главные новости
Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Красный Яр» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», начало – 12:00
26 минут назадВидео
Кубок Карри. 3-й тур. «Пумас» обыграли «Буллс», «Шаркс» уступили «Читас», другие матчи
вчера, 18:28
Максим Толмачев: «К сожалению, то, что мы создаем, мы не реализуем. А бывает наоборот — не создавая, что-то заносим»
вчера, 13:34
Сорокин о поражении от «Славы»: «Владели инициативой, но счет на табло показывает совсем другое»
3вчера, 13:27
Эффектный прорыв Панарина: лучшие моменты матча «Славы» и «ВВА-Подмосковья»
1вчера, 13:23Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
21вчера, 13:04
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Слава» – «ВВА-Подмосковье»
вчера, 08:39Видео
Бывший регбист сборной России Алексей Сергеев умер на 54-м году жизни
8 августа, 12:39
Антон Сычев – лучший игрок восьмого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘
18 августа, 09:15
Спортс’’ будет вручать награды лучшему игроку тура чемпионата России по регби
67 августа, 06:15Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» сыграет с «Металлургом», начало – 16:00
21 минуту назадВидео
Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Локомотив» сыграет с «Енисеем-СТМ», начало – 14:00
23 минуты назадВидео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34