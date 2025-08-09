Никитин побил рекорд России в беге на 10 000 м, который держался с 2008 года

Бегун Владимир Никитин побил рекорд России на дистанции 10 000 метров.

Сегодня на чемпионате страны в Казани спортсмен победил с результатом 27 минут 48,30 секунды. Вторым стал Евгений Рыбаков (28.28,01), третьим – Анатолий Рыбаков (28.29,31).

Предыдущий рекорд России (27.53,12) принадлежал Сергею Иванову и держался с 2008 года.

