«Зенит» не побеждает в РПЛ 3 матча. Команда Семака набрала 5 очков за 4 тура

«Зенит» не побеждает в Мир РПЛ три матча подряд.

Сегодня команда Сергея Семака уступила «Ахмату » со счетом 0:1 в 4-м туре чемпионата России.

Победа над «Ростовом» в 1-м туре (2:1) пока остается единственной для сине-бело-голубых в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Они также сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1).

В данный момент «Зенит » 8-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. 16 августа он сыграет со «Спартаком» на выезде в рамках 5-го тура Мир РПЛ .