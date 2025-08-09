«Ньюкасл» сообщил Исаку, что не продаст его в «Ливерпуль» этим летом. Форвард недоволен (The Telegraph)

«Ньюкасл» не отпускает Александера Исака.

По информации The Telegraph, клуб сообщил шведскому нападающему, что не продаст его в летнее трансферное окно. На подписание игрока претендовал «Ливерпуль ».

Это решение вызвало недовольство со стороны 25-летнего футболиста. Впоследствии главный тренер Эдди Хау сказал ему тренироваться отдельно от партнеров по команде.

Утверждается, что Исак не будет играть за «Ньюкасл », пока «не свыкнется с тем фактом, что ему будет отказано в переходе в это трансферное окно». Позиция клуба вряд ли изменится, даже если будет подписан еще один форвард.

Ранее «сороки» отклонили предложение «Ливерпуля» на сумму около 110 миллионов фунтов. Со статистикой Исака можно ознакомиться здесь .