404

«Ахмат» обыграл «Зенит» (1:0) в первом матче Черчесова. Дркушич забил в свои ворота

«Зенит» уступил «Ахмату» в гостях в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Решающим стал автогол Ваньи Дркушича на 30-й минуте. Благодаря ему Станислав Черчесов выиграл первый матч во главе «Ахмата».

Премьер-лига. 4 тур
9 августа 17:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
1 - 0
Зенит
Матч окончен
Шелия
90’
+6’
Гандри
90’
+1’
Тодорович
86’
80’
Жерсон   Алип
Садулаев   Тодорович
70’
62’
Луис Энрике   Мостовой
62’
Мантуан   Кассьерра
Мелкадзе   Конате
60’
Самородов   Гаджиев
57’
Келиану
47’
46’
Педро   Вега
46’
Дркушич   Гонду
2тайм
Перерыв
  Дркушич
30’
5’
Эракович
Ахмат
Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Гаджиев, Ульянов, Гаибов, Талаль, Ибишев, Тодорович, Конате, Заре, Уциев
1тайм
Зенит:
Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Дркушич, Педро, Луис Энрике, Вендел, Жерсон, Барриос, Мантуан, Соболев
Запасные: Кержаков, Вега, Ерохин, Мостовой, Адамов, Горшков, Гонду, Нино, Алип, Адамов, Глушенков, Кассьерра
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27533 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
онлайны
logoВанья Дркушич
logoСтанислав Черчесов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
65 минут назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
910 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
2112 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1745 минут назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
46 минут назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4454 минуты назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
3 минуты назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
8 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
324 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1233 минуты назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
347 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
8сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
8сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01