«Ахмат» обыграл «Зенит» (1:0) в первом матче Черчесова. Дркушич забил в свои ворота

«Зенит» уступил «Ахмату» в гостях в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Решающим стал автогол Ваньи Дркушича на 30-й минуте. Благодаря ему Станислав Черчесов выиграл первый матч во главе «Ахмата».

Премьер-лига. 4 тур 9 августа 17:30, Ахмат-Арена Ахмат Завершен 1 - 0 Зенит Матч окончен Шелия 90’ +6’ Гандри 90’ +1’ Тодорович 86’ 80’ Жерсон Алип Садулаев Тодорович 70’ 62’ Луис Энрике Мостовой 62’ Мантуан Кассьерра Мелкадзе Конате 60’ Самородов Гаджиев 57’ Келиану 47’ 46’ Педро Вега 46’ Дркушич Гонду 2 тайм Перерыв Дркушич

30’ 5’ Эракович Ахмат Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе Запасные: Магомедов, Гаджиев, Ульянов, Гаибов, Талаль, Ибишев, Тодорович, Конате, Заре, Уциев 1 тайм Зенит: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Дркушич, Педро, Луис Энрике, Вендел, Жерсон, Барриос, Мантуан, Соболев Запасные: Кержаков, Вега, Ерохин, Мостовой, Адамов, Горшков, Гонду, Нино, Алип, Адамов, Глушенков, Кассьерра

