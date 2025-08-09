Матч окончен
«Ахмат» обыграл «Зенит» (1:0) в первом матче Черчесова. Дркушич забил в свои ворота
«Зенит» уступил «Ахмату» в гостях в 4-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Ахмат-Арене».
Решающим стал автогол Ваньи Дркушича на 30-й минуте. Благодаря ему Станислав Черчесов выиграл первый матч во главе «Ахмата».
Премьер-лига. 4 тур
9 августа 17:30, Ахмат-Арена
