Ягудин о Москве: «Не припоминаю, чтобы какой-то город Европы или мира был настолько хорош для жителя именно развитой инфраструктурой»

Алексей Ягудин высоко оценил Москву в сравнении с другими городами мира.

– Какой будет Москва через 10 лет?

– Мы отправляемся в далекий космос, а там безграничное развитие.

Мне кажется, это можно привязать и к Москве. Я во многих городах бывал, я даже до Австралии долетал, до Аргентины, где только не был. То есть видел очень многое.

Кто-то опять недоволен: эти бордюры слишком скользкие, это опять не так сделали. Но я не припоминаю, чтобы какой-то город Европы или мира был настолько хорош именно для жителя, как Москва, именно своей развитой инфраструктурой, – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин .