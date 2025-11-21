Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
Лапочкин о Карасеве на матче «Спартак» – ЦСКА: кто, если не он?.
Экс-судья Сергей Лапочкин доволен назначением Сергея Карасева на игру между ЦСКА и «Спартаком» в Мир РПЛ.
«Мы понимаем, что это один из больших матчей нашего чемпионата. Карасев десятки раз судил подобные матчи на протяжении последних 15–17 лет. У него огромный, колоссальный опыт в этом плане. И последние игры в этом чемпионате Сергей провел на очень хорошем и высоком уровне. Это говорит о том, что он обрел ту форму, которой у него не было, наверное, последние полтора‑два года.
А сейчас он в хорошей форме, имеет огромный опыт. И тогда кто, если не он? Абсолютно оправданное и понятное назначение.
Хочется надеяться, что Сергей будет успешен в этой игре и мы будем смотреть футбол, наслаждаться и вообще забудем о судействе», – сказал Лапочкин.
