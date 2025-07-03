Писарский подал заявление в полицию на РФС и букмекерскую компанию. Его подозревают в ставке на матч со своим участием

Появились новые подробности дела Владимира Писарского о ставках.

Юрист футболиста Антон Смирнов сообщил, что нападающий «Сочи» обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия признаков преступления в действиях букмекерской компании и должностных лиц РФС, проводивших в отношении него расследование.

«Мы считаем недопустимым незаконно передавать персональные данные граждан и то судилище, которое утроили Писарскому вне рамок закона и без каких бы то ни было доказательств его вины, что приводит к репутационным потерям футболиста и его незаконному преследованию.

Мы считаем неприемлемым публичное поведение генерального директора РФС [Максима] Митрофанова и его насмешки в отношении футболиста, равно как его оценки и давление на независимые юрисдикционные органы РФС, которое он, на наш взгляд, оказывает своими словами.

Перевод денег другу в долг – это не ставка. Удаление – это не умышленное манипулирование результатом футбольного матча.

Вину человека нужно доказывать в рамках законного расследования с использованием допустимого правового инструментария, а не устраивать публичное аутодафе.

Будем бороться за правду и рассчитывать на справедливость», – написал Смирнов в телеграме.

30 июня Metaratings сообщил , что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды – об этом букмекеры уведомили РФС. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

В тот же день стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф , который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

«Букмекерская контора отказалась выплачивать деньги Олегу (другу Писарского – прим. Спортса’’). Они сказали ему, что пробили его переводы и выяснили, что деньги ему переводил Писарский. После этого букмекеры предложили Олегу отказаться от выигрыша (речь шла примерно о 8 миллионах рублей) или, в противном случае, грозились сообщить в клуб и РФС», – сообщал 30 июня «Чемпионат» со ссылкой на Sport Baza.

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