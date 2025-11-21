Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»

Александр Мостовой: у Головина не будет трофеев в «Монако».

Александр Мостовой дал понять, что Александр Головин не завоюет трофеев в «Монако».

«Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает и не применяет.

Про Александра я говорил одним из первых, когда он только уезжал в Европу, что надо уезжать. Он, можно сказать, пожертвовал хорошим футболом ради наград. Как вы знаете, у него почти нет трофеев. И не будет, если он останется в «Монако ».

У него есть выбор, когда у многих не было этого выбора. Сейчас золотое время для футболистов: они могут делать что захотят: захотел – уехал, захотел – остался.

Рад тому, что Александр хотя бы много лет поиграл во Франции и его там хорошо знают», – отметил экс-хавбек «Страсбура».