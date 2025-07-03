Александрова 11-й раз вышла в третий круг «Большого шлема», Самсонова – восьмой

Екатерина Александрова вышла в третий круг «Уимблдона».

Она обыграла Сюзан Ламенс 6:4, 6:0.

Александрова 11-й раз вышла в третий круг турнира «Большого шлема». Ее лучший результат в Лондоне – четвертый круг в 2023-м.

Также в 1/16 финала прошла Людмила Самсонова . Она разгромила Юлию Стародубцеву – 6:2, 6:1.

Самсонова восьмой раз вышла в третий круг «Шлема». Ее лучший результат на «Уимблдоне » – четвертый круг в 2021-м.