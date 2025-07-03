Александрова 11-й раз вышла в третий круг «Большого шлема», Самсонова – восьмой
Екатерина Александрова вышла в третий круг «Уимблдона».
Она обыграла Сюзан Ламенс 6:4, 6:0.
Александрова 11-й раз вышла в третий круг турнира «Большого шлема». Ее лучший результат в Лондоне – четвертый круг в 2023-м.
Также в 1/16 финала прошла Людмила Самсонова. Она разгромила Юлию Стародубцеву – 6:2, 6:1.
Самсонова восьмой раз вышла в третий круг «Шлема». Ее лучший результат на «Уимблдоне» – четвертый круг в 2021-м.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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