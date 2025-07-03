Роналду о гибели Жоты: «Это не укладывается в голове – только что мы были вместе в сборной, потом ты женился. Я выражаю соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье»
Криштиану Роналду отреагировал на гибель Диогу Жоты в соцсетях.
Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии и его младший брат Андре сегодня погибли в ДТП в Испании.
«Это не укладывается в голове. Только что мы были вместе в сборной, а потом ты женился.
Я выражаю свои соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье, твоей жене и вашим детям. Я знаю, что вы всегда будете с ними.
Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», – написал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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