Роналду о гибели Жоты: «Это не укладывается в голове – только что мы были вместе в сборной, потом ты женился. Я выражаю соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье»

Криштиану Роналду отреагировал на гибель Диогу Жоты в соцсетях.

Форвард «Ливерпуля » и сборной Португалии и его младший брат Андре сегодня погибли в ДТП в Испании.

«Это не укладывается в голове. Только что мы были вместе в сборной, а потом ты женился.

Я выражаю свои соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье, твоей жене и вашим детям. Я знаю, что вы всегда будете с ними.

Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», – написал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра ».

Глава FPF о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Невосполнимая потеря для португальского футбола. Диогу был не просто фантастическим игроком, но и выдающимся человеком»

Диогу Жота из «Ливерпуля» погиб в автокатастрофе. Что известно