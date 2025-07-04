Похороны Жоты и его брата пройдут утром 5 июля в Португалии, прощание – днем 4 июля. Тела уже направлены в Гондомар в сопровождении родственников игроков
Диогу Жота и Андре Тейшейра да Силва будут похоронены 5 июля.
Record сообщает, что погребальная церемония состоится на кладбище Гондомара – города, где росли оба футболиста. Она начнется в 10:00 по местному времени. Прощание с игроками пройдет там же в траурной часовне с 16:00 4 июля.
Останки обеих жертв автокатастрофы уже направлены в Португалию в ритуальных автомобилях в сопровождении их родственников.
Отмечается, что опознание тел проводилось на основании документов, найденных в машине футболистов. Известно, что Институт судебной медицины в Саморе, куда изначально направили останки, посещала жена Диогу Жоты, Руте. Там ей была оказана психологическая поддержка.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Record
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