Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»

Уэйн Руни: Кейн напоминает Роналду в молодости.

«То, в какого игрока он превратился, просто невероятно. Он напоминает мне Криштиану в молодости, когда мы были в «Манчестер Юнайтед ».

Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Ты зачем так делаешь?» Можно сказать ему, чтобы отдал передачу, но ему все равно, он попробует снова – и левой ногой, и правой.

Для меня Кейн – лучший английский футболист. Его статистика невероятна», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в шоу The Overlap.