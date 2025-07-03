Илюмжинов заявил, что намерен баллотироваться на пост президента ФИДЕ и вернуть российским шахматистам флаг и гимн

Кирсан Илюмжинов заявил, что намерен вернуться на пост президента ФИДЕ.

Россиянин возглавлял Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с 1995 года. В 2018-м был вынужден уйти в отставку после введения против него персональных санкций США. Президентом ФИДЕ стал Аркадий Дворкович.

«В сентябре следующего года в Узбекистане будут выборы президента ФИДЕ. В свое время меня попросили этот пост оставить, так как я был под санкциями. Но теперь их с меня сняли, и я готов баллотироваться на пост главы организации. Для этого надо, чтобы пять стран меня выдвинули», – сказал Илюмжинов.

Он подчеркнул, что в случае своего избрания восстановит российских шахматистов в правах и вернет флаг и гимн: «Это будет моя первая задача: восстановление в полных правах славы советской и российской шахматной школы. Чтобы флаг России развевался на всех соревнованиях ФИДЕ. Об этом в том числе планирую говорить с [президентом США Дональдом] Трампом».

«Я благодарен Дональду Трампу , который своим указом исключил меня из санкционного списка. Я десять лет сражался, воевал – писал письма и [Бараку] Обаме, и [Джорджу] Бушу, и Трампу. И подавал в суд. Теперь же справедливость восторжествовала.

Я активно все эти 10 лет ездил по странам, не переставал заниматься шахматами, пусть и на общественных началах. Открыл недавно свою шахматную школу в Киргизии, во Вьетнаме, сейчас лечу в Пакистан», – добавил Илюмжинов.

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