Агент Писарского о будущем нападающего: «Пока ни о какой Медиалиге он не думает. Вова заслуживает остаться в большом футболе»
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский не собирается в Медиалигу .
«Сейчас нужно выдохнуть и обмозговать ту ситуацию, в которой мы оказались. Потом уже будем коллегиально принимать решение, что делать дальше.
Понятно, что Вова во всем этом не участвовал. Пацан очень сильно переживает, он уже потерял 8 килограмм.
Пока ни о какой Медиалиге не думает. Вова хочет и заслуживает остаться в большом футболе. Все мысли сейчас об этом», – сказал агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.
РФС отстранил нападающего «Крыльев Советов» от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Предыдущий сезон игрок провел в «Сочи» на правах аренды.
Писарского забанили на 4 года (3 из них условно) за ставку на свой матч. А что будет с «Сочи»?
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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