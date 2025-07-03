Фьюри анонсировал третий поединок с Усиком: «18 апреля, стадион «Уэмбли»

Тайсон Фьюри анонсировал третий поединок с Александром Усиком.

«18 апреля 2026 года, стадион «Уэмбли». Трилогия!» – написал в социальных сетях бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Ранее председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх сообщил , что Фьюри пообещал ему вернуться на ринг в следующем году.

Напомним, что Фьюри и Александр Усик встречались дважды. Оба раза победил Усик.

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