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Фьюри анонсировал третий поединок с Усиком: «18 апреля, стадион «Уэмбли»

Тайсон Фьюри анонсировал третий поединок с Александром Усиком.

«18 апреля 2026 года, стадион «Уэмбли». Трилогия!» – написал в социальных сетях бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Ранее председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх сообщил, что Фьюри пообещал ему вернуться на ринг в следующем году.

Напомним, что Фьюри и Александр Усик встречались дважды. Оба раза победил Усик.

Александр Усик: «Если Фьюри вернется, возможно, мы организуем еще один бой»

15 великих моментов в карьере Тайсона Фьюри

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
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