Фьюри анонсировал третий поединок с Усиком: «18 апреля, стадион «Уэмбли»
Тайсон Фьюри анонсировал третий поединок с Александром Усиком.
«18 апреля 2026 года, стадион «Уэмбли». Трилогия!» – написал в социальных сетях бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Ранее председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх сообщил, что Фьюри пообещал ему вернуться на ринг в следующем году.
Напомним, что Фьюри и Александр Усик встречались дважды. Оба раза победил Усик.
Александр Усик: «Если Фьюри вернется, возможно, мы организуем еще один бой»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
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