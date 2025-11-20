Касерес лидирует в РПЛ по отборам после 1-го круга. Барриос – второй, Богосавац – третий

Хуан Касерес лидирует в Мир РПЛ по отборам.

Никто не совершил больше отборов в Мир РПЛ , чем Хуан Касерес .

В первом круге защитник «Динамо » лишил соперников мяча 43 раза за 1344 минуты на поле. По этому показателю он занимает первую строчку.

На втором месте – Вильмар Барриос из «Зенита » (40 отборов за 1428 минут), на третьем – Мирослав Богосавац из «Ахмата» (40 за 1489 минут), на четвертом – Рубенс Диас из «Динамо» (39 за 1093 минуты), на пятом – Сергей Варатынов из «Балтики» (39 за 1477 минут).