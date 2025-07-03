Писарского отстранили от футбола на 4 года, три из них – условно. Игрока подозревали в ставках на матч со своим участием
РФС вынес наказание Владимиру Писарскому по делу о ставках.
По данным «Матч ТВ» со ссылкой на представителя игрока «Сочи» Антона Смирнова, комитет по этике РФС дисквалифицировал футболиста на четыре года, три из которых носят условный характер.
30 июня Metaratings сообщил, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды – об этом букмекеры уведомили РФС. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.
В тот же день стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф, который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.
3 июля юрист футболиста Антон Смирнов сообщил, что нападающий «Сочи» написал заявление в полицию с просьбой провести проверку на предмет наличия признаков преступления в действиях букмекерской компании и должностных лиц РФС, проводивших в отношении него расследование.
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