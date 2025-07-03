Писарского отстранили от футбола на 4 года, три из них – условно. Игрока подозревали в ставках на матч со своим участием

РФС вынес наказание Владимиру Писарскому по делу о ставках.

По данным «Матч ТВ» со ссылкой на представителя игрока «Сочи» Антона Смирнова, комитет по этике РФС дисквалифицировал футболиста на четыре года, три из которых носят условный характер.

30 июня Metaratings сообщил , что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды – об этом букмекеры уведомили РФС. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

В тот же день стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф , который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

3 июля юрист футболиста Антон Смирнов сообщил , что нападающий «Сочи» написал заявление в полицию с просьбой провести проверку на предмет наличия признаков преступления в действиях букмекерской компании и должностных лиц РФС, проводивших в отношении него расследование.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис