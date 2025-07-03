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Автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины при обгоне, сообщила Гражданская гвардия Испании

Стала известная причина автокатастрофы, в которой погиб Диогу Жота.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла рано утром в четверг на трассе в провинции Самора в Испании. По словам очевидцев, автомобиль вингера «Ливерпуля» и сборной Португалии вылетел с дороги и загорелся.

Как сообщает BBC со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его младший брат Андре, вылетел с дороги из-за лопнувшей шины при обгоне другого транспортного средства, а затем загорелся.

«По имеющейся у нас информации, автомобиль Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за лопнувшей шины во время обгона.

Это было рано утром, в 00:30 по британскому летнему времени, в муниципалитете Сернадилья в провинции Самора.

Автомобиль загорелся, и двое пассажиров погибли», – сообщили в Гражданской гвардии.

На просьбу подтвердить личности участников аварии Гражданская гвардия уточнила: «Игрок [Жота] и его брат Андре Силва».

Андре выступал за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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