Автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины при обгоне, сообщила Гражданская гвардия Испании
Ранее сообщалось, что трагедия произошла рано утром в четверг на трассе в провинции Самора в Испании. По словам очевидцев, автомобиль вингера «Ливерпуля» и сборной Португалии вылетел с дороги и загорелся.
Как сообщает BBC со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его младший брат Андре, вылетел с дороги из-за лопнувшей шины при обгоне другого транспортного средства, а затем загорелся.
«По имеющейся у нас информации, автомобиль Lamborghini попал в дорожно-транспортное происшествие и съехал с дороги из-за лопнувшей шины во время обгона.
Это было рано утром, в 00:30 по британскому летнему времени, в муниципалитете Сернадилья в провинции Самора.
Автомобиль загорелся, и двое пассажиров погибли», – сообщили в Гражданской гвардии.
На просьбу подтвердить личности участников аварии Гражданская гвардия уточнила: «Игрок [Жота] и его брат Андре Силва».
Андре выступал за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии.