Андрей Николаев: «Вега «Зенит» не усилит. Ощущение, что политика клуба – делать все, только бы не заиграли свои. Места занимаются аргентинцами, бразильцами, эквадорцами»

Андрей Николаев сомневается, что Роман Вега будет полезен «Зениту».

– Не думаю, что приобретение Романа Веги связано с тем, что Дуглас Сантос собрался на выход. Еще года два-три он должен приносить пользу команде, он является одним из ключевых игроков «Зенита».

Так что Роман Вега – это конкурент ему, хотя для меня этот переход не очень понятен. Такое ощущение, что политика клуба сводится к тому, чтобы делать все, только бы не заиграл какой-то свой футболист неожиданно. Места занимаются аргентинцами, бразильцами, эквадорцами… Но только не своими.

А для чего это? Еврокубков нет. То есть задача – выиграть чемпионство в России. Но для этого вряд ли пригодится 21-летний аргентинец, который сыграл 14 матчей. Тут нужно глобальное приобретение, но такого нет. А Роман Вега точно «Зенит» не усилит.

– То есть, скорее всего, приходит на лавку?

– Думаю, это приобретение с расчетом на то, что ему дадут два-три шанса и, если он выстрелит, его можно будет удачно продать. Если денег не жалко, можно покупать сколько угодно таких футболистов, думая, что они выстрелят, а по факту – как получится, – заявил бывший нападающий «Зенита».