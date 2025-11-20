Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
Фабиу Карвалью выбыл до конца сезона.
Фабиу Карвалью пропустит остаток этого сезона из-за травмы.
Вингер «Брентфорда» травмировал переднюю крестообразную связку и будет готовиться к операции, после которой не сможет сыграть до сезона-2026/27.
Карвалью был приобретен у «Ливерпуля» в 2024 году и провел 33 игры за новую команду, в текущем чемпионате Англии – 6.
Подробно со статистикой 23-летнего португальца можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Брентфорда»
