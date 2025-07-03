Диогу Жота погиб в ДТП в Испании. Он был в машине с братом Андре, автомобиль вылетел с дороги и загорелся

Полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП.

Трагедия произошла рано утром в четверг на трассе в провинции Самора в Испании, сообщает Marca.

По словам очевидцев, автомобиль Жоты вылетел с дороги и загорелся.

28-летний вингер находился в машине вместе с младшим братом Андре, выступающим за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии – он также погиб в аварии.

Жота перешел в «Ливерпуль» в 2020 году из «Вулверхэмптона» за 41 млн фунтов и бонусы. С тех пор он провел за мерсисайдский клуб 182 матча, забил 65 голов и сделал 26 ассистов, выиграв с командой АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги.

Также Жота выступал за «Пасуш де Феррейра» и «Порту», в 2016 году он подписал контракт с «Атлетико», но не сыграл за клуб ни одного матча. В составе сборной Португалии дважды выиграл Лигу наций.