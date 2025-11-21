Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»

Уэйн Руни: Кейн будет величайшим английским игроком.

Уэйн Руни считает, что Харри Кейн станет величайшим английским футболистом всех времен.

«Просто исходя из забитых им голов и его выступлений. И он также побьет рекорд по количеству матчей за сборную, судя по тому, сколько их у него сейчас», – отметил экс-форвард «Эвертона» в шоу The Overlap.

Кейн провел 112 игр за сборную Англии и находится по этому показателю на пятом месте. Первое – у Питера Шилтона (125).

Также Харри уже идет первым по голам за национальную команду – их у него 78.