Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
Уэйн Руни: Кейн будет величайшим английским игроком.
Уэйн Руни считает, что Харри Кейн станет величайшим английским футболистом всех времен.
«Просто исходя из забитых им голов и его выступлений. И он также побьет рекорд по количеству матчей за сборную, судя по тому, сколько их у него сейчас», – отметил экс-форвард «Эвертона» в шоу The Overlap.
Кейн провел 112 игр за сборную Англии и находится по этому показателю на пятом месте. Первое – у Питера Шилтона (125).
Также Харри уже идет первым по голам за национальную команду – их у него 78.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5251 голос
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости