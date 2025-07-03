Сергеев написал «Крыльям» письмо о готовности перейти только в «Динамо» и попросил не регистрировать другие предложения («СЭ»)
Иван Сергеев категорически отказался переходить в «Спартак» или «Зенит».
«Спорт-Экспресс» утверждает, что нападающий написал «Крыльям Советов» письмо о том, что согласен только на трансфер в «Динамо». Форвард попросил не регистрировать предложения от других команд.
Отмечается, что таким образом Сергеев попытался помешать затягиванию его перехода.
В то же время информация о том, что трансферный договор между «Динамо» и «Крыльями Советов» уже подписан, не соответствует действительности, пишет «СЭ».
Документ должен быть оформлен только завтра после заседания совета директоров самарского клуба.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?22463 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости