Сергеев написал «Крыльям» письмо о готовности перейти только в «Динамо» и попросил не регистрировать другие предложения («СЭ»)

Иван Сергеев категорически отказался переходить в «Спартак» или «Зенит».

«Спорт-Экспресс » утверждает, что нападающий написал «Крыльям Советов» письмо о том, что согласен только на трансфер в «Динамо ». Форвард попросил не регистрировать предложения от других команд.

Отмечается, что таким образом Сергеев попытался помешать затягиванию его перехода.

В то же время информация о том, что трансферный договор между «Динамо» и «Крыльями Советов» уже подписан, не соответствует действительности, пишет «СЭ».

Документ должен быть оформлен только завтра после заседания совета директоров самарского клуба.