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  • Агент Писарского о дисквалификации: «Ставок Вова никаких не делал. В РФС согласились, что он не влиял на результат матча и его красная была получена не специально»
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Агент Писарского о дисквалификации: «Ставок Вова никаких не делал. В РФС согласились, что он не влиял на результат матча и его красная была получена не специально»

Агент Владимира Писарского отреагировал на решение РФС о дисквалификации футболиста.

Нападающего «Крыльев Советов» отстранили от футбола по делу о ставках на 4 года, из которых три – условно. Предыдущий сезон игрок провел в «Сочи» на правах аренды.

«Мы изначально говорили, что Писарский ни в чем не виновен и не участвовал ни в каких договорных матчах. И сегодняшнее решение комиссии РФС это только подтвердило.

Мы ничего не скрывали, прошли все полиграфы, но на сегодняшний день вынесен вот такой вердикт. Понятно, что мы с ним тоже не согласны, но в свете разговоров о пожизненной дисквалификации и так далее это уже маленькая победа.

И огромная заслуга в этом принадлежит Антону Смирнову. Мое мнение: сегодня это лучший спортивный юрист в России. Спасибо ему за то, что максимально включился в эту работу. Все, кто знает Антона, подтвердят: этот человек всегда стоит за справедливость, за правду.

Наверное, он бы просто не стал браться за это дело, если бы видел вину Писарского в том смысле, как она всем преподносится. Его вина заключается только в том, что он отправил деньги товарищу. А с другой стороны, и вы, и я имеем право переводить друзьям или родственникам средства. Законом это не запрещено.

Антон за короткий промежуток времени проделал просто огроменную работу, накануне заседания всю ночь не спал и сегодня подтвердил свой уровень. Поэтому, повторюсь, на данном этапе для нас это маленькая победа.

Повторюсь: ставок Вова никаких не делал. В РФС согласились, что Писарский не влиял на результат матча и его красная карточка была получена не специально. Это было бы просто глупо. Сами подумайте: у него контракт на два года в «Сочи» с пролонгацией – и он поставит его на кон ради этого мелочного выигрыша? По мне, это смешно», – заявил Алексей Бобырь.

30 июня Metaratings сообщил, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды – об этом букмекеры уведомили РФС. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

В тот же день стало известно, что нападающий «Сочи» прошел полиграф, который показал, что Писарский не делал ставки и не совершал никаких действий против своей команды. По данным Sport Baza, игрок перевел 4 миллиона рублей другу, который сделал 14 ставок на «Пари НН». При этом влияние на результат матча не обсуждалось.

3 июля юрист футболиста Антон Смирнов сообщил, что нападающий «Сочи» написал заявление в полицию на букмекерскую компанию и должностных лиц РФС, проводивших в отношении него расследование.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Чемпионат»
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