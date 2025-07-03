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КХЛ подтвердила переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург. Китайский клуб будет играть на «СКА-Арене»

КХЛ подтвердила переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

«Континентальная хоккейная лига информирует об изменении домашней арены клуба «Куньлунь Ред Стар».

В сезоне-2025/2026 команда примет матчи Фонбет КХЛ на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Это изменение потребовало внесения корректировок в календарь регулярного чемпионата для обеспечения оптимальной логистики и соблюдения спортивных принципов. Дата публикации окончательной версии календаря будет сообщена дополнительно», – говорится в заявлении лиги.

«Куньлунь» выступал в Мытищах с сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что руководителем китайского клуба станет бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. СКА ранее заявил, что вернется в Ледовой дворец.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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