КХЛ подтвердила переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург. Китайский клуб будет играть на «СКА-Арене»

КХЛ подтвердила переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

«Континентальная хоккейная лига информирует об изменении домашней арены клуба «Куньлунь Ред Стар ».

В сезоне-2025/2026 команда примет матчи Фонбет КХЛ на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

Это изменение потребовало внесения корректировок в календарь регулярного чемпионата для обеспечения оптимальной логистики и соблюдения спортивных принципов. Дата публикации окончательной версии календаря будет сообщена дополнительно», – говорится в заявлении лиги.

«Куньлунь» выступал в Мытищах с сезона-2020/21.

Ранее сообщалось , что руководителем китайского клуба станет бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. СКА ранее заявил , что вернется в Ледовой дворец.