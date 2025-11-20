Геркус о тренере для «Спартака»: «Кроме Черчесова, из российских выбора нет, но и он не гарантирует золото. А иностранец нужен с опытом. У ЦСКА меньше ресурсов, но он нашел Челестини»
Геркус про тренера для «Спартака»: посмотрите на ЦСКА .
Илья Геркус советует «Спартаку» при поиске тренера брать пример с ЦСКА.
«По сути, кроме Черчесова, из российских тренеров выбора-то и нет – если не хочется экспериментов, конечно.
Черчесов – это гарантия чемпионства? Нет конечно. Не существует ни одного тренера в мире, который гарантирует золото. От Черчесова ожидания – это борьба за медали.
Если из иностранцев смотреть, то нужен человек с опытом, который что-то выигрывал. Кажется, что это какие-то сложные требования, но посмотрите на ЦСКА: они нашли себе замечательного тренера, причем уже в который раз подряд. Хотя ресурсов у них меньше, чем у «Спартака», – отметил экс-президент «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
