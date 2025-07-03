35-летний Рондон перешел в «Овьедо». Клуб вернулся в Ла Лигу
Хосе Саломон Рондон стал игроком «Овьедо».
Последние два сезона экс-форвард «Зенита», ЦСКА и «Рубина» выступал за мексиканскую «Пачуку», за которую в 70 матчах забил 36 голов.
В начале карьеры Рондон уже играл в Испании за «Малагу» и «Лас-Пальмас». Также 35-летний игрок известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Эвертон» и «Ньюкасл».
По итогам прошлого сезона «Овьедо» вернулся в Ла Лигу и сыграет там впервые с 2001 года.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?19492 голоса
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Реал Овьедо»
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