35-летний Рондон перешел в «Овьедо». Клуб вернулся в Ла Лигу

Хосе Саломон Рондон стал игроком «Овьедо».

Последние два сезона экс-форвард «Зенита», ЦСКА и «Рубина» выступал за мексиканскую «Пачуку», за которую в 70 матчах забил 36 голов.

В начале карьеры Рондон уже играл в Испании за «Малагу» и «Лас-Пальмас». Также 35-летний игрок известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Эвертон» и «Ньюкасл».

По итогам прошлого сезона «Овьедо » вернулся в Ла Лигу и сыграет там впервые с 2001 года.